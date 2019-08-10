Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Sinop'a giden İsmail Güzelaydın (47) yönetimindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Yarören köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Hafize (24), Fadime (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtakilerin, Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve kızlarının düğününe katılmak için Sinop'a gittiği öğrenildi.
Kastamonu, Karabük, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:08 Kaynak: AA
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