Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
6 saat önce
Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet Toprakçeken'in (42) kullandığı 37 DM 527 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Devrekani kara yolu İnceğiz mevkisinde Mustafa Yılmaz (30) idaresindeki 41 YJ 847 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Elveda (30), Hüseyin (55) ve Fikriye Yılmaz (52) ile Emine Yaman (49), Mustafa Toprakçeken (40), Cantekin Topçu (35) ve Ulvi Topçuoğlu (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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