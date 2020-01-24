Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Toprakçeken'in (42) kullandığı 37 DM 527 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Devrekani kara yolu İnceğiz mevkisinde Mustafa Yılmaz (30) idaresindeki 41 YJ 847 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Elveda (30), Hüseyin (55) ve Fikriye Yılmaz (52) ile Emine Yaman (49), Mustafa Toprakçeken (40), Cantekin Topçu (35) ve Ulvi Topçuoğlu (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır
Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi! Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]