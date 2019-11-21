Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Herkil'in kullandığı 37 DH 217 plakalı otomobil, Kastamonu İnebolu kara yolu Duruçay köyü kavşağında Eyüp Dağlıoğlu (65) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Dağlıoğlu hayatını kaybetti.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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