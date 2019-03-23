Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı
25 dakika önce
KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.
KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu
ile Devrekani
ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kastamonu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:03 Kaynak: DHA
Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi