Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı

25 dakika önce

KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]