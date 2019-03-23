Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı (2)

Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı (2)

1 saat önce

HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDUKastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'i ile kamyon şoförünün yaralandığı kazada isimler belli oldu.

Kastamonu'da Otomobil Kamyona Çarptı, 3 Uzman Çavuş Öldü, 2 Kişi Yaralandı (2), System.String[]
HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'i ile kamyon şoförünün yaralandığı kazada isimler belli oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, Devrekani'den Kastamonu yönünde ilerlediği sırada, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon takla atarken, hurdaya dönen otomobilde bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:02 Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel
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