Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Köprüden Dereye Düştü: 4 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Köprüden Dereye Düştü: 4 Yaralı

17 dakika önce

Kastamonu'da, 6 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Köprüden Dereye Düştü: 4 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'da, 6 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Uğur Zayıf'ın kullandığı 37 PD 218 plakalı otomobil, Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkisinde, yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprüden Karaçomak Deresi'ne düştü.

Kazada sürücü Zayıf ile İsmail Dinçer, Sedat Öztürk ve Oğuzhan Sağdıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların, rahatsızlanan arkadaşları Sedat Öztürk'ü hastaneye getirirken kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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