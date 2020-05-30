Kastamonu'da otomobil pazarı sosyal mesafeye dikkat edilerek açılacak - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan otomobil pazarı tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart'ta Kuzeykent Mahallesi'ndeki kapalı ve açık otomobil pazarının kapatıldığı hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca otomobil pazarının tekrar açılmasına karar verildiği belirtilen açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Araçlar arasında ise en az 2 metre mesafe olacak. Pazar alanlarına giriş çıkışlar kontrollü yapılacak. Araç sahibi ve müşterilerin maske kullanması zorunlu olacak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilecek. Müşterinin araç içine binip indikten sonra bir başka müşteri aracın içine binmeden önce mutlaka satıcı tarafından araç içindeki sert yüzeyler uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilecek, araç içi yeterince havalandırılacak."