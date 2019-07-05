Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:07 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Şaban Özdemir
yönetimindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, Ekincik köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan aynı aileden Satı (42), Nurbanu (10), Zafer (14) ve Mücahit Özdemir (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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