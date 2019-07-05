Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi : 5 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şaban Özdemir yönetimindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, Ekincik köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan aynı aileden Satı (42), Nurbanu (10), Zafer (14) ve Mücahit Özdemir (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:07 Kaynak: AA
Şaban Özdemir, Kastamonu, Tosya, Güncel
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