Kastamonu'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 14 DL 862 plakalı otomobil, Tosya ilçesi Dağardı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Sibel A. (27) ve Mustafa B. (60) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri D-100 karayolunu cam parçaları ve otomobil parçalarından temizledi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 19:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]