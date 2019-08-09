Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolunun Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, Caner Dinç (26) yönetimindeki 04 D 6350 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Sefa Cansız ile yanında bulunan Mustafa Emir Şahin (2), Cemre Yağmur Şahin (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle, D-100 karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak
Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var HDP, ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]