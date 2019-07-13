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Kastamonu'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

10 dakika önce

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı.
İlçede öğretmenlik yapan Leyla Kahraman (37) idaresindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan Kahraman ile 1,5 yaşındaki kızı Ülkü Mutlu ve annesi Pakize Çelik (61), 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kahraman'ın eşi Mutlu Kahraman'ın, eşinin hamile olduğunu öğrendiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:42 Kaynak: AA
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