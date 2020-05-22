Kastamonu'da otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Samsun yönünde medyana geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izini kapsamında anne ve babasını memleketlerine götüren Ahmet Aygün'ün yönetimindeki 06 GT 1371 plakalı otomobil, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, üst geçidin beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Aygün yaralanırken, arka koltukta oturan anne Fatma Aygün ile baba Mustafa Aygün, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Fatma ve Mustafa Aygün çiftinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.