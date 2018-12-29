Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü
10 dakika önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdir köyünde İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Yusuf 'a (67) çarptı. Yusuf, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:43 Kaynak: AA
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