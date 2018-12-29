Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

10 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü, System.String[]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdir köyünde İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Yusuf 'a (67) çarptı. Yusuf, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:43 Kaynak: AA

Araç, Kastamonu, Güncel
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