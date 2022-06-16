Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

16.06.2022 23:11
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde, Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmeye çalışan Tuana Yiğit'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 VF 540 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Yiğit, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yiğit, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Başkan Vekili Yurt, sahada devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu Başkan Vekili Yurt, sahada devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu Kastamonu'da birinci sınıf öğrencileri yıl sonu gösterisi sundu Kastamonu'da birinci sınıf öğrencileri yıl sonu gösterisi sundu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement