Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, İnönü Mahallesi Taşköprü yolunda karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şükriye Topaçoğlu'na çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaçoğlu, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Topaçoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnönü mahallesi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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