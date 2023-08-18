Kastamonu'da Oyun Sırasında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'da Oyun Sırasında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:51

Kastamonu'da evde tabancayla oyun oynayan 17 yaşındaki S.K., kazara silahın ateş alması sonucu 16 yaşındaki Arda Tosyalıoğlu'nu boynundan vurdu. Arda Tosyalıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri S.K.'yi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

Evde tabancayla oynarken kazara arkadaşını vurdu

16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'da evde tabancayla oyun oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu arkadaşını vurdu. Boyun bölgesinden yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Beyçelebi Mahallesi İlham Sitesinde bulunan bir dairede arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçiren 17 yaşındaki S.K., tabanca ile oyun oynadığı sırada kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 16 yaşındaki Arda Tosyalıoğlu'nun boynuna isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Arda Tosyalıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K.'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Arda Tosyalıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Oyun Sırasında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Oyun Sırasında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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