Kastamonu'da pandemi sürecinde 12 bin aileye yardım - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, pandemi sürecinde mağdur ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak 12 bin aileye yardımda bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2019 Nisan-2020 Temmuz Dönemi Faaliyetleri hakkında basın toplantısı gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulundu. Belediye Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Vidinlioğlu, "Belediye olarak uzaktan eğitime destek olmak adına imkanı olmayan öğrencilerimize tablet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu noktada işadamlarımızın ve hayırseverlerimizin desteklerimizi bekliyoruz. Ayrıca uzaktan eğitime destek olabilmek için ücretsiz Wİ-Fİ noktalarımızda eğitim noktaları kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Bir tek kişinin dahi mağdur olmaması için gece yarılarına kadar çalışmalar yaptık. Pandemi sürecinde mağdur olan herkesin yanında yer aldık. Bu süreçte 12 bin kişiye yardım yaptık. Fakat bu sayı pandemi sürecinden dolayı mağdur olanlarla 12 bine yükseldi. Normal şartlarda ilimizde bu kadar mağdur insanımız yoktu. Pandemi sürecinde birçok insanımız ekonomik sıkıntıya düşerek, mağdur oldu" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğünün ciddi çalışmalara imza attığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde önemli bir yol alındı. Diğer Çocuk Bakımevi'nin de temelini en kısa zamanda atacağız. Akıllı Şehir Projemiz kapsamında elektrikli araçlar için şarj istasyon noktalarının altyapı çalışmalarını tamamladık. Çağın gerekliliklerinden biri olan yenilenebilir enerji sistemlerini Akıllı Şehirler Projelerimiz doğrultusunda uygulamaya başlıyoruz. Belediyemizin elektrik giderinden yüzde 30 tasarruf sağlayacak Güneş Enerji Sistemleri Projemiz de bunlardan biri. Akıllı Şehirler Projelerimiz giderlerden tasarruf sağlayacağı gibi yeni istihdam alanlarının da oluşmasını sağlayacak. İller Bankası'ndan Budamış Mahallesi'nin alt ve üst yapısı için kredi talebimiz olmuştu. O kredi talebinin bir miktar revize etmek zorunda kaldık. Budamış Mahallesi'nin kanalizasyon yapımı için bir 10 milyon TL'lik kredi anlaşması yapılmış oldu. Ayrıca Karaçomak Deresi'nin Budamış Mahallesi'nde yer alan bölümünün ıslah çalışmasının kanalizasyon yapımı ile eşgüdümlü olarak gitmesi gerekiyordu. Derenin ıslahı için yaklaşık 18 milyon TL'lik bir projemiz onaylandı. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. EKAP'a girişi yapıldı. En kısa zamanda da ihaleye çıkılacak. Derenin ıslahı ile birlikte Budamış Mahallesi'nin kanalizasyon yapımı eşgüdümlü olarak yol almış olacak" diye konuştu.

Belediyenin gelir gider durumu hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "2019 yılını 89 milyon TL kısa vadede ödenmesi gereken borç miktarıyla kapattık. 89 milyon TL'nin 42 milyon TL'si ise acil ödenmesi gereken tutar olarak önümüze geldi. En başta belirttiğimiz belediyemizin durumunu şeffaf bir şekilde hemşehrilerimizle paylaştık. Yıl bitmeden bütçesinin büyük bölümü kullanılmış olarak devraldığımız belediyemizde kısa zamanda bir mali disiplin ortaya koymak adına önemli adımlar attık. Dünya ekonomisini alt üst eden ve insan sağlığını çok ciddi anlamda tehdit eden Kovid-19 salgını planlarımızda bazı değişiklikler yapmamıza neden oldu. Bu süreçte maske, eldiven temini ve dağıtımı ile dezenfektan ve temizlik malzemelerinin temini için yaklaşık 4 milyon TL üzerinde bir harcama yaptık. Yine salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyon TL'lik gıda, giyim, bebek bezi ve benzeri destekler sağladık. Salgınla mücadeleye toplam 7 milyon TL'lik bir kaynak aktardık."

"Nisan ayında 9 milyon 610 bin TL olan İller Bankası gelirimiz, Mayıs ayında 4 milyon 869 bin TL'ye düştü. Ağustos ayı geliri ise 4 milyon 820 bin TL olarak gerçekleşti. Artarak devam etmesi gereken gelirler azaldı. Yine emlak vergilerinin Mayıs-Kasım ayı olan ödemelerine bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre artması gereken gelirimizin yüzde 34'ten yüzde 21 seviyelerine gerilediğini görmekteyiz Bu da belediyemizin yaklaşık bir milyon TL'lik bir gelirinin daha kaybolmasına neden olmakta. Su tahsilatında ise yine 2020 yılının ilk 6 ayındaki tahsilatımız, 2019 yılının ilk altı ayındaki tahsilat tutarından 500 bin TL'nin üzerinde bir düşüş göstermiştir. Yine pandemi sürecinde esnaflarımızın yanında olmak ve onlara destek sağlamak adına kira bedellerimizi üç ay erteledik ve 684 bin TL'lik bir tahakkuku gerçekleştirmedik."

"Yaşadığımız bu olumsuzluklara rağmen 2020 yılının ilk altı aylık diliminde geçmişten gelen acil ödenmesi gereken 42 milyon TL'lik tutarın 18 milyon 500 bin TL'sini ödedik. 2019 sonu itibariyle 89 milyon TL olan kısa vadede ödenmesi gereken borcumuzu 67 milyon TL'ye indirdik. 2019 yılsonu itibariyle 39 milyon TL olan uzun vadeli borcumuz ise Ağustos sonu itibariyle 55 milyon TL'dir. Göreve geldiğimiz gün itibariyle sadece Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları için 25 milyon TL'lik bir çalışma başlattığımız göz önüne alındığında uzun vadeli borcumuzun belediye bütçemize büyük bir etki yapmayacağı açıktır. Öyle ki alt yapı çalışmalarımızın önemi son dönemlerde diğer illerde yaşanan afetler sonrası daha iyi anlaşılmış, ulusal kanalların bazılarında çalışmalarımız örnek proje olarak tanıtılmıştır. Geçmişten gelen borcu eritme çabamızı sürdürürken şehrimize göreve geldiğimiz günden 31 Ağustos'a kadar olan sürede 70 milyon TL'lik yatırım harcaması yaptık. Özellikle alt yapı noktasında yılların eksikliğini gidermek adına çok önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte gelirlerimizin azalmasına rağmen bir taraftan geçmişten gelen borçları ödüyor, diğer taraftan ilimize yeni yatırımlar kazandırma gayretimizi sürdürüyoruz."

Toplantının sonunda Başkan Vidinlioğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - KASTAMONU