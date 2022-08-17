Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı

17.08.2022 17:31
Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı

Kastamonu'da park halindeki aracın kapı kilidini kırarak içerisindeki 33 bin lirayı alan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Kastamonu'da park halindeki aracın kapı kilidini kırarak içerisindeki 33 bin lirayı alan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Akmescit Mahallesi Başören Sokak'ta park halindeki bir otomobilin kilidini kıran hırsız ya da hırsızlar, araç içerisinde bulunan 33 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri, paraları çalan hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Akmescit, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracın kapı kilini kıran hırsızlar araçtaki 33 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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