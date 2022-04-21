Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi

21.04.2022 22:02
Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi

Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı.

Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı.

Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Kastamonu Kalesi'nde iftar saatinde atılan ve "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek patlamayarak yere düştü.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ramazan topu, kontrollü olarak fünye ile imha edildi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı

Kastamonu Kalesi, Kastamonu, İtfaiye, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da patlamayan 'ramazan topu' imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement