Son dakika haberleri! Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

27.06.2022 20:45

Son dakika haber: Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde piknik tüpünün bomba gibi patlaması neticesinde ortalık savaş alanına döndü.

Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde piknik tüpünün bomba gibi patlaması neticesinde ortalık savaş alanına döndü. Patlama sebebiyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale gelirken, 66 yaşındaki bir vatandaş da ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Çatma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında bulunan piknik tüpünün patlaması neticesine ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale geldi. O sırada evde bulunan Servet Uğurlu ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 66 yaşındaki Uğurlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tosya Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Servet Uğurlu'nun Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tüp bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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