Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası
6 saat önce
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Tosya ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda piknik yapıldığını tespit etti.
Ekipler, piknik yaptığı tespit edilen A.K, M.K, E.Y. ve S.Y'ye para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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