Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası

6 saat önce

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası, System.String[]

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Tosya ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda piknik yapıldığını tespit etti.

Ekipler, piknik yaptığı tespit edilen A.K, M.K, E.Y. ve S.Y'ye para cezası uyguladı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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