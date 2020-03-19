Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

26 dakika önce

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi şahıs, iş başvurusunda bulunurken yakalandı.

Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı, System.String[]

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi şahıs, iş başvurusunda bulunurken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı B.D., Kastamonu il merkezinde turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunurken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.D., Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti         
23:51
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu         
22:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]