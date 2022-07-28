Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Egemen H.G'ye Fikret Çakırgöz idaresindeki 34 LA 2265 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk ile motosiklet sürücüsü Fikret Çakırgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Cebrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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