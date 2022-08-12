Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

12.08.2022 18:47
Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 zanlının üzerinde, otolarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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