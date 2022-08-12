Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 zanlının üzerinde, otolarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.