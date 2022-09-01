Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 26,95 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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