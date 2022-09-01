Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinin 5 ayrı noktasında eş zamanlı "Kastamonu huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 20 ekip ve 76 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 222 araç ve 870 şahıs kontrol edildi.

Kastamonu 'da polis ekipleri tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada düzenlenen "huzur" uygulamasında 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da eş zamanlı 'huzur' uygulaması: 14 araç sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

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