Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı

26.08.2022 14:02
Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde niteliğinde bin 76 hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde niteliğinde bin 76 hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışmaları sırasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda bin 76 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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