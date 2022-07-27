Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

27.07.2022 15:01
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde şüphe üzerine bir şahsın üstünde aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1.36 gram skunk ve 122 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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