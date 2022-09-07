Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

07.09.2022 13:52
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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