Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

28.07.2022 14:49
Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalanan 2 şahsa adli işlem yapılırken şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2şahsın yapılan üst ve oto aramalarında, farklı miktarlarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapılırken şahıslardan 1'i tutuklandı. - KASTAMONU

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Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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