Kastamonu'da polisin kovaladığı otomobil ile ekip aracı duvara çarptı - Son Dakika

Kastamonu'da polisin kovaladığı otomobil ile ekip aracı duvara çarptı

Kastamonu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil ile onu takip eden çevik kuvvet minibüsü istinat duvarına çarptı.

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