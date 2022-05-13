Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı

13.05.2022 21:11

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından Avrupa Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından Avrupa Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Avrupa dijital sınıfı" ve "Sosyo-duygusal Zeka" başlıklı Erasmus+ projelerini yürüten 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, çeşitli etkinliklerle Avrupa Günü'nü kutladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yarışmalar düzenleyen öğrenciler, bir yandan da resim gibi sanatsal çalışmalara katıldı.

Beden eğitimi öğretmenleri Özcan Kartal, Alparslan Nacak ve Ahmet Özer tarafından "Survivor" temalı yarışma ve mas güreşi etkinlikleri, resim öğretmeni Aygül Boğa Soğancı tarafından linol baskı, müzik öğretmeni Boran Yaman tarafından ise müzik dinletisi gerçekleştirildi, yürütülen projelerin koordinatörü Suzan Avanoğlu tarafından bilgilendirme semineri verildi.

Projeler kapsamında öğrencilerle birlikte Avrupa'daki bazı okulların ziyaret edildiğini aktaran Avanoğlu, "Sosyal Duygusal Zeka Projesi kapsamında anne ve babası ayrılan, bir yakınını kaybeden, stres sorunu bulunan, içine kapanık, iletişim kurma zorluğu yaşayan öğrencilerin duygusal ve sosyal zekalarını destekleyecek çalışmalar hayata geçirilecek. Öğrencilerin yanı sıra velilere de destek sunulacak. Avrupa Dijital Sınıfı Projesi ile de öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanarak dersleri daha keyifli işlemesi hedefleniyor." dedi.

Avanoğlu, ayrıca okullarında e-Twinning programı kapsamında çevre bilinci ve doğa temalı "Dijital Dünyada Yeşil Bir Avrupa İçin El Ele" başlıklı proje de başlattığını kaydetti.

Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı
Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı
Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı
Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı

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Anadolu Lisesi, Avrupa Günü, 15 Temmuz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da proje tanıtımı yapıldı, Avrupa Günü kutlandı - Son Dakika


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