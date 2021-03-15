Kastamonu'da protokol eşleri kuraklıkla mücadele başlattı - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde ve protokol üyelerinin eşlerinin katkılarıyla oluşturulan "Kastamonu suyunu koru" platformu tarafından hayata geçirilen "Suyuna sahip çık Kastamonu Projesi" kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları, fidan dikimi ve tanıtımlar yapılacak.

Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde Belediye Başkanının eşi İlknur Vidinlioğlu, Vali Yardımcısının eşi Ebru Çenet, İl Emniyet Müdürünün eşi Aliye Denizci, İl Jandarma alay Komutanının eşi Nazan Avkıran, Polis Okulu Müdürünün eşi Lütfiye Sülün ve 5. Er Alay Komutanının eşi Züleyha Çelik "Kastamonu suyunu koru" platformunu oluşturdu.

Platformun çalışmaları ve proje hakkında Kastamonu Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bahar Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunmasının ülkenin vazgeçilmez bir gerçeği olduğunu söyledi.

Vatandaşın katkısı olmadan alınacak tüm tedbirlerin eksik kalacağını belirten Çakır, şunları dile getirdi:

"Su en paha biçilemeyen hazinemizdir. Hayatımızın en önemli unsurudur. Sahip olduğumuz bir değeri ancak kaybedince anlarız. Bugün bizler artık çok önemli bir değerimizi, suyumuzu kaybetmek üzereyiz. Su alarm veriyor. Küresel ısınma, değişen iklim koşulları ve pandemi ile artan su tüketimi, yer altı sularının kirlenmesi ve bilinçsiz kullanım sebebiyle ülkemizdeki ve ilimizdeki su rezervleri gün geçtikçe azalıyor."

"Bilinçsiz kullanmaya devam edersek, göletlerimiz, göllerimiz ve barajlarımız kuruyabilir. Ülkemizin yakın gelecekte tüketebileceği su kalmayabilir." diyen Çakır, "Susuzluk daha büyük hastalıkların, kıtlığın ve savaşların sebebi olur. Su bizden sonraki nesle bırakacağımız en büyük mirastır. Bu bilinçle bugün alacağımız çok basit önlemlerle suyumuzu koruyalım. Bu bizim insan olma vazifemizdir. Yarının suyunu kurtarmak için 'Suyuna sahip çık Kastamonu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da bu konuda çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki toplumumuzun mimarı biz kadınlar, bu işte hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız. Suyumuzun korunması için hep birlikte farkındalık oluşturacağız. Bu amaçla 'Kastamonu suyunu koru' platformunu kurduk. Toplumun her kesimini su tasarruf bilinciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçelerimiz de dahil olmak üzere bir dizi sosyal farkındalık etkinlikleri yaparak kamuoyu ile zaman zaman bir araya geleceğiz. Yarının suyunu kurtarmak için 'suyuna sahip çık Kastamonu' diyoruz."

Programda çevre mühendisi Dr. Gökçe Didar Değirmenci, "Suyuna sahip çık Kastamonu", hemşire Züleyha Çelik de "Pandemide hijyen ve su tasarrufu" konulu sunum yaptı.

Proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları ve fidan dikiminin yanında su tasarrufunu anlatan broşürler dağıtılacak. Platform tarafından sosyal medya üzerinden de su tasarrufuna ilişkin paylaşımlar yapılacak.