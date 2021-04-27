Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika

Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

27.04.2021 12:37
Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor, System.String[]

Kastamonu'da Türk Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi iş birliğinde ramazan ayında her gün 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Kastamonu'da Türk Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi iş birliğinde ramazan ayında her gün 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

İş adamları tarafından maddi destek sağlanan, İlim Yayma Cemiyeti tarafından hazırlanan 300 kişilik yemek, her gün kentin 8 ayrı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl kimsenin evinde toplu iftar veremediğini, bunun üzerine ihtiyaç sahiplerinin iftarını evlerine götürmeyi planladıklarını söyledi.

Her gün 4 çeşit yemek yaptıklarını belirten Tavil, "30 hayırsever iş adamımızın her biri bir güne sponsor oldu. Hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti yurdunda tecrübeli aşçılar ve gıda mühendisleri tarafından hazırlanan iftarlıkların

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Tavil, ramazan bereketinden paylaştıkça faydalandıklarını kaydetti.

Hayırseverlere seslenen Tavil, "Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmamız için zekat, fitre ve ayni yardımlarınızı bize ulaştırmalarını rica ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Burak Arslan da birlikte yapılan çalışmanın önemine değinerek, "Bu ramazanda hayır sahiplerimizin desteği ve Kızılay iş birliğimizde ihtiyaç sahibi 300 kişinin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da bir süre önce göreve geldiğini dile getirerek, "Bir sivil toplum örgütü olarak üyelerimizin işlerinin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ihracatın geliştirilmesine yönelik katkı ve destek veriyoruz. Bu görevlerimizi yerine getirirken de, yaşadığımız bu kadim kente vefa borcumuzu ödemek bizim görevimiz. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti ile iyilik kervanına biz de dahil olduk. Birlik ve beraberliğimizin öne çıktığı günlerde bu iyilik kervanında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kastamonu, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım         
11:44
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık         
11:12
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı         
10:21
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
ABD, 60 milyon doz AstraZeneca aşısını ihtiyacı olan ülkelere dağıtacak ABD, 60 milyon doz AstraZeneca aşısını ihtiyacı olan ülkelere dağıtacak         
07:33
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 12:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei