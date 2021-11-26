Kastamonu'da restore edilen tarihi Abdülcebbar Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Abdülcebbar Camisi, törenle yeniden hizmete sunuldu.

Kaynaklara göre 1718 yılında hatip atandığı bilinen Kırçeşmesi Mahallesi'ndeki Abdülcebbar Camisi'nin yapılış tarihinin daha eski olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında restore edilmeye başlanan cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte 185 tescilli vakıf eseri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Bunların büyük çoğunluğu Vakıf Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2005'ten sonra kazanılan ivme ile ayağa kaldırıldı. Zamanında müthiş estetikle ve zarafetle yapılan bu tür binaları, yıllara karşı yıpranmış olmalarını göz önüne alarak tekrardan ele geçirilmesini ve restorasyonlarını büyük ciddiyetle yapıyorlar." dedi.

Bu tür yapıların ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Burada da 2 yıllık yoğun emek var. Bu tür binaları ne kadar çok ayağa kaldırırsak Kastamonu'nun kadim şehir olma özelliği, inanç şehri olma özelliği çok daha güçlü şekilde kendini gösterecek." ifadesini kullandı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar ise önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İl merkezinde dokunmadığımız eserimiz neredeyse kalmadı. İlçelerde restorasyon bekleyen eserlerimiz de mevcut. Kastamonu merkezde Şeyh Şaban-ı Veli Camisi, Küpçeğiz Mescidi, Ahmet Dede Camisi ve İbn-i Neccar Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. İbn-i Neccar Camisi'ni inşallah aralık ayı içinde ibatede açacağız. Diğer restorasyonlarımız da sorunsuz şekilde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içinde ibadete açmış olacağız. Abdülcebbar Camisi'nin yer teslimi 2019 yılının temmuz ayında yapıldı. Camide çok esaslı bir restorasyon çalışması başlattık. Proje kapsamındaki bütün dokunuşları yaptık."

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edilmesinin ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında tüm cephelerde sıva raspası yapılırken, çatı örtüsü tamamen yenilenip alaturka kiremitle yeniden kaplandı. Minarede çürük seren direği ve minare gövdesi yenilenerek külah kurşunla kaplandı.

Yağmur suyunun etkisinden kurtarmak adına caminin etrafında drenaj yapılarak andezit döşeme kaplandı, çürümüş ahşap döşemeleri yenilendi. Dış cepheye horasan harçlı derz yapılırken, tüm iç cephe de horasan sıvıyla boyandı. Restorasyon projesine uygun olarak avluya engelli kullanımına da uygun tuvalet ve şadırvan yapıldı.