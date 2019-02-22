Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

52 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Taşköprü ve Hanönü'nde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 28 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca şarjörü, 1200 tabanca fişeği, 32 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 30 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

Hanönü, Taşköprü, Kastamonu, Güncel
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