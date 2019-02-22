Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

KASTAMONU'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

KASTAMONU'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.



İl Jandarma ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Taşköprü ve Hanönü'nde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 28 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca şarjörü, 1200 tabanca fişeği, 32 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 30 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.



- Kastamonu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Baba Cinayeti Sanığı Çocuk Niyetim Öldürmek Değildi (Arşiv)

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı