Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ruhsatsız Silahları "Chckky" Buldu

Kastamonu'da Ruhsatsız Silahları "Chckky" Buldu

20 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda jandarma köpeği "Chckky"nin yardımıyla çok sayıda ruhsatsız silah bulundu.

Kastamonu'da Ruhsatsız Silahları
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda jandarma köpeği "Chckky"nin yardımıyla çok sayıda ruhsatsız silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü ve Hanönü İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, barut ve patlayıcı maddelere duyarlı jandarma dedektör köpeği "Chckky"in de katılımıyla Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde belirlenen evlerde arama yaptı.

Aramalarda 28 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca şarjörü, bin 200 tabanca fişeği, 32 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili evlerinde silah bulunan 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Jandarma, Kastamonu, Güncel
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