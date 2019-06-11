Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da sağanak etkili oldu

5 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da sağanak etkili oldu, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kaba Deresi taştı.
Üstatlar Mahallesi'nin cadde ve sokakları sular altında kalırken bazı binaların giriş katları zarar gördü.
Sular altında kalan cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından çekildi. Yolardaki sular belediye ekipleri tarafından su motorları ile tahliye edilmeye çalışılıyor.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Taşköprü, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da hortum Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]