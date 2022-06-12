Kastamonu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak etkili oldu

12.06.2022 17:16

Kastamonu'da sağanak etkili oldu Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da sağanak etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sürücüler, araçlarını kapalı alanlara park etti.

Kastamonu Belediyesi ekipleri de olumsuz yaşanan alanlarda önlem aldı.

Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'da sağanak etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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