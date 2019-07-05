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Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, 8 büyükbaş sele kapıldı

20 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sele kapılan 8 büyükbaş kayboldu.

Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, 8 büyükbaş sele kapıldı, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sele kapılan 8 büyükbaş kayboldu. Sarımsak tarlasında çalışırken selde mahsur kalan tarım işçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yollardaki araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Yüksek kesimlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye parkuru su altında kaldı. Ağcıkişi Mahallesi'nde açık arazide otlatılan 8 büyükbaş, Gökırmak deresinin taşması sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Sarımsak tarlaları da sel sularından zarar gördü. Tarlada çalışırken selde mahsur kalan tarım işçileri, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Taşköprü Belediyesi ekipleri, selin oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, Güncel
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