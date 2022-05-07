KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi - Son Dakika
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KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

07.05.2022 12:42

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.

İlçeye bağlı Güllüce köyü, Beşören köyü Aşağıkışla Mahallesi ve Topçu köyü Hocaustaoğlu Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerde, Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesindeki artış sonucu zarar oluştu.

Köprülerdeki hasar nedeniyle köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Güllüce Köyü Muhtarı Erol Turan, AA muhabirine, çayda şu an için taşkın riski bulunmadığını, geçici köprülerde çalışma başlaması için su seviyesinin normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi
KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi
KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi
KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Küre ilçesinde sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi - Son Dakika
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