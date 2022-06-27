KASTAMONU - İnebolu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu (2) - Son Dakika
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KASTAMONU - İnebolu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu (2)

27.06.2022 09:03
KASTAMONU - İnebolu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu (2)

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle su baskınları oluştu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı.

Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

YORUMLAR
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Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (2) ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İnebolu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - İnebolu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu (2) - Son Dakika
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