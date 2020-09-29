Sağanak ve dolu etkili oldu (2) - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde şiddetli yağış ve dolu etkili oldu.

İlçede öğleden sonra aniden bastıran yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı dolu nedeniyle adeta beyaza büründü

Yollarda yürüyenlerden bazıları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede öğleden sonra başlayan dolunun hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Önce yağmur ve fırtınanın etkili olduğunu aktaran Çakır, "Ardından misket büyüklüğünde dolu yağmaya başladı. O kadar şiddetliydi ki her yer bembeyaz oldu." dedi.

Çakır, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.