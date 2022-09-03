Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

03.09.2022 23:56
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu- Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.

Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, " Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor." dedi.

Sağanağın ardından kentteki bir çok iş yerinde su baskını yaşandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin ise tavanında çökme meydana geldi. Tavanın çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu- Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kent merkezinde kısa sürede yoğun bir yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından belediyeye 400 ihbar yapıldığını anlatan Vidinlioğlu, "Kastamonu gibi dere yatağının iki tarafına konuşlanmış nispeten çukurda kalan illerde ne yazık ki bu tarz sel felaketleri çok daha fazla tahribat yapıyor. Bunlara tedbir almıştık ama yağış miktarının fazlalığıyla birlikte istemediğimiz durumlar oluyor. Ekiplerimiz gece boyu çalışacak. Diğer ilçelerimizden vidanjörler istedik." dedi.

Özellikle şehrin çukurda kalan yerlerinde su baskınlarının yaşandığını kaydeden Vidinlioğlu, "Şu anda bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Ben de sahadayım. Şu anda 6-7 vidanjör devrede. İnşallah kısa sürede bertaraf ederiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kastamonu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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