Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü

07.05.2022 21:09
Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle ilçeden geçen Akçay'ın su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle ilçeden geçen Akçay'ın su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Yaşanan sel nedeniyle 9 köprü hasar görürken, bazı köylere ulaşım kesildi.

İlçede dün meydana gelen sağanak ve bir süredir eriyen karlar nedeniyle Akçay'da taşkın meydana geldi. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan selin ardından ilçede 3'üncü kez sel yaşandı. 9 köprünün sel suları nedeniyle hasar görmesiyle bazı köylere ulaşım kesildi. Sel nedeniyle Akçay kenarında bulunan evler tahliye edilirken, bir ahırda bulunan kümes hayvanları ise sel sularına kapıldı. Aynı ahırda bulunan 12 büyükbaş da sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.


Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü
Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü
Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü
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Çatalzeytin, kar, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 9 köprü hasar gördü - Son Dakika
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