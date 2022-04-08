Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

08.04.2022 09:35

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldıKASTAMONU Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı. Derelerin taşması köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu için yapılan sağanak yağış, gece saatlerinde etkili oldu. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dereler su seviyesinin yükselmesiyle taştı. Taşan sular köy yollarında ulaşımın aksamasına sebep oldu. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sel suları sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çeken bir sürücüsü, Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyü mevkiinde yolun çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Şu anda yolu zaten göremiyorum. Şu anda durmak zorunda kaldım, yol çökmüş. Azdavay'ın Büyüksaray ile Kayı ve Kuşçular köyüne bağlanan Göçeri köprüsü de tamamen sularla dolmuştur. İnşallah bunu da atlatacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı
Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı
Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

YORUMLAR
500
ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI Kar sularının erimesi ve sağanak sonrası bazı yolları su bastı Kar sularının erimesi ve sağanak sonrası bazı yolları su bastı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 üniversiteye rektör atandı
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
09:35 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?
09:32 Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, AK Partili vekil ve eski futbolcu Özalan'ı sert eleştirdi: Futbolcu iken de şov yapardı
09:29 Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de: Karantina uygulaması bayramdan sonra kalkabilir
09:24 Yaşlı adamı evine kadar takip etti ve fırsatını bulunca 60 TL'ye yakın parayı kapıp kaçtı: İşte o görüntüler
09:23 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Hakan'ın itirafına Züleyha ne tepki verdi?
09:21 Ukrayna ordusu Rus askerini SİHA ile takip etti! Askerin kaçış anı saniye saniye kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 09:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement