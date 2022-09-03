Kastamonu'da fırtınadan araçların üzerine çatı uçtu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da fırtınadan araçların üzerine çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

03.09.2022 21:29
Kastamonu'da fırtınadan araçların üzerine çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına sebebiyle araçlarına üzerine çatılar uçtu, bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına sebebiyle araçlarına üzerine çatılar uçtu, bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu Kastamonu'da yollarda su birikintisi oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış ve şiddetli fırtına sebebiyle bazı binaların çatısı uçtu. Budamış Mahallesi'nde aile ziyaretine gelen aracın üzerine de bir binanın çatısı uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralanarak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Enerji nakil hatları koptu

Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Fırtına sebebiyle enerji nakil hatları koptu, çok sayıda mahalleye halen enerji verilemediği öğrenildi. İletişim hatlarında da yer yer sorun oluşurken, mazgalların tıkanması sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış sebebiyle çok sayıda araç arıza yaparak yolda kaldı. Mazgalların tıkanması ve araçların yolda kalması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşanırken trafik ise durdu.

Sunta köprülü kavşağında da alt geçitte su birikintisi oluştu. Bu sebeple emniyet güçleri, yolun her iki tarafını da trafiğe kapattı, bu sebeple uzun kuyruklar oluştu. Araçları arıza yaptığı için çok sayıda sürücü yolda mahsur kalırken, ev ve işyerlerini de sel suları bastı. İşyerlerine ve evlerine giren sel sularını vatandaşlar ellerinde küreklerle dışarı atmaya çalışıyor.

Sitenin duvarını delerek sel sularını tahliye etmeye çalıştılar

Ayrıca Karayolları ve Kastamonu Belediyesi ekipleri de, mazgalların tıkandığı alanlarda çalışmalarını sürdürürken, ev ve işyerleri sel suyu basan vatandaşlara da yardımcı olmaya çalışıyor. Sel suları sebebiyle bazı sitelerin bahçesi de sel suları altında kaldı. Sitelerin bahçesini sel suları basması nedeniyle araçlar da sular altında kaldı. Site sakinleri, ellerinde balyozla sitenin duvarını deldi ve sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, yaşadıklarını çaresiz bir şekilde izledi.

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, "Budamış Mahallemizde büyük bir afet oldu, evlerin çatısı uçtu. Yukarı ki mahallelerimizde kavak ağaçları ve direkler devrildi. Şu anda elektriklerimiz yok. Bazı bölgelerde yağan yağmur sebebiyle yollarımız bozuldu. Afet bu, yapılacak bir şey yok, takdiri ilahi, artık devletimizden yardım bekliyoruz. En kısa sürede bizlere yardım etmesini bekliyoruz. Bir binanın çatısı rüzgarda uçtu aracın üzerine. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Çatının uçtuğunda burada yoktuk, bakınca aracın tavanı falan çökmüş. Yolun açılması için azamız gelecek ve yolu açmaya çalışacağız" dedi.

"Neredeyse boğuluyorduk"

Evde mahsur kalan Hasan Bayan ise, yağışta evde mahsur kaldığını ve komşuları sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Ben kafe işletiyorum. Daha öncede su basmıştı ama bu sefer daha çok su bastı. İçeride bir masa müşteri vardı, müşteriyle birlikte kendimizi dışarıya zor attık. Yan tarafımızda komşumuz Engin bey var, onlarda içeri de mahsur kalmışlar. Neredeyse boğuluyorduk. Çok büyük bir afet yaşadık. Dükkanın içerisinin her tarafı suyla doldu, şu anda içeriye girilmiyor" diye konuştu. - KASTAMONU

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Sağanak yağışta AVM'nin tavanı çöktü: 1 yaralı Sağanak yağışta AVM'nin tavanı çöktü: 1 yaralı Kastamonu Belediyesinden sağanak nedeniyle dışarıya çıkılmaması uyarısı Kastamonu Belediyesinden sağanak nedeniyle dışarıya çıkılmaması uyarısı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Fırtına, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da fırtınadan araçların üzerine çatı uçtu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da fırtınadan araçların üzerine çatı uçtu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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