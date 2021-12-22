Kastamonu'da sahil bölgesinde fırtına, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, sahil bölgesinde fırtına etkili olurken, iç kesimlerde de kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte Cide- Bartın karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde fırtına ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Cide'de sahil bölgesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Kısa sürede yağan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, Cide-Bartın karayolunda ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Cide-Bartın karayolu Amasra bölgesinde özellikle şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise çareyi araçlarına zincir takmakta buldu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeniyle yaşanan kazalar sonucu Cide-Bartın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Bunun üzerine Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide-Bartın karayolu ile Cide-Kastamonu karayolu üzerinde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı. Sürücüleri daha dikkatli olmaları noktasında ekipler uyarırken, hava şartlarına lastikleri uygun olmayan sürücülerin geçişine ise izin verilmedi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

(Erdem Demirci-İHA)