Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu
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Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu

1 saat önce

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, kumsalda görülen flamingo ilgi odağı oldu.

Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, kumsalda görülen flamingo ilgi odağı oldu.

Liman bölgesindeki sahilde gezinen flamingoyu gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntü alırken, fotoğrafçılar da uzun süre bölgede gözlem yaptı. Bir süre kumsalda dinlenen flamingo, daha sonra uçarak uzaklaştı.

Fotoğrafçı Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru flamingoyu uzun süre gözlemleyerek fotoğrafladıklarını belirterek, "Daha önce Doğu Karadeniz civarında görülen flamingoların, Kastamonu ve civar illerde herhangi bir kaydı bulunmuyordu ancak bugün kuş fotoğrafçıları olarak bir ilke şahit olduk. Göç yolundaki sürüsünden ayrıldığını ya da başka nedenlerle sürüsünden koptuğunu düşündüğümüz yavru flamingo, ziyaretiyle bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Ugış ise flamingoların bazen dinlenme ve beslenme davranışları açısından göç yollarına yakın farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğini söyledi.

Göçer türlerin mutlaka aynı rotayı takip edeceği konusunda net bir bilgi olmadığını dile getiren Ugış, "Abana'da görülen ve bir ilk olarak kaydı yapılan flamingonun muhtemelen Samsun üzerindeki göç yolundan ayrılarak bölgemize geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Karadeniz, Kastamonu, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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