Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 'Sahte Para' Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da 'Sahte Para' Operasyonu: 2 Tutuklama

28 dakika önce

KASTAMONU ve İstanbul'da düzenlenen 'sahte para' operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da 'Sahte Para' Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
KASTAMONU ve İstanbul'da düzenlenen 'sahte para' operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Şüpheliler, paraları çöplükte bulduklarını ileri sürdü.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin Kastamonu ve İstanbul'da olduğunu belirledi. Tespit edilen evlere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, E.U., İ.A., O.Y. ve İ.M. isimli 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 50 ve 100'lük banknotlar halinde 120 bin TL sahte para ele geçirildi.

'PARALARI ÇÖPLÜKTE BULDUK'

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinde paraları çöplükte bulduklarını ileri süren 4 şüpheliden E.U. ve İ.A. tutuklanırken, O.Y. ile İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Kastamonu, Güncel
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